Napoli: Verdi, si ricordi l'ultimo sciuscià di Napoli con una targa dove lavorava

- "Saremmo stati ben lieti di esserci sbagliati di nuovo, ma purtroppo questa volta zi' Tonino, il lustrascarpe che, per anni, ha lavorato sul marciapiedi di via Toledo, è morto davvero, portando via con sé un'immagine di una Napoli che ormai non c'è più". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, ricordando l'episodio di quando fu lanciata la notizia della sua morte segnalata da un funzionario dell'Istituto Colosimo che fu poi smentita. "In realtà l'ultimo sciuscià napoletano era malato da tempo e non si vedeva per strada per questo molti pensarono che fosse scomparso", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, per i quali "sarebbe giusto ricordare lui e un mestiere ormai perso, magari con una targa messa proprio a ridosso dell'ingresso della Galleria, dove si metteva con il suo 'bancariello' che non ha mai abbandonato". (Ren)