Napoli: industria 4.0 e sicurezza sul lavoro, la regione apre tavolo di confronto

- Questa mattina, insieme all'INAIL e ad ACEN (associazione costruttori edili Napoli), è stata approfondita la tematica della prevenzione degli infortuni anche relativamente alle professioni emergenti. “L'industria 4.0 ci presenterà presto il conto di mestieri innovativi che richiedono competenze qualificate - ha detto l’assessore regionale al Lavoro Sonia Palmeri -. Il tutto deve avvenire però senza trascurare la cultura della sicurezza, che deve diventare 'parte' del lavoro. Oltre alla continua attività di sensibilizzazione verso le aziende private, non abbiamo tralasciato il settore della P.A., organizzando gratuitamente la formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i dipendenti dei piccoli comuni campani. È una esigenza che la nostra Giunta avvertiva forte. Senza alcuna spesa a carico delle amministrazioni locali, utilizzando i formatori qualificati dell'ufficio Datore di Lavoro della Regione Campania, presso sedi regionali nelle 5 province, si è potuto realizzare ciò che sembrava complicato in fase di progettazione. Lavoratori regionali che insegnano a lavoratori comunali le regole della prevenzione degli infortuni. Un esempio virtuoso che estenderemo ad altre pubbliche amministrazioni” ha concluso l’assessore Palmeri.(Ren)