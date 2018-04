Napoli: al via Comitato per il referendum per l'istituzione della macroregione autonoma del Sud

Napoli, 06 apr 18:30 - (Agenzia Nova) - Martedì 10 aprile, alle ore 11.00, presso il Gran Caffè Gambrinus a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione del primo Comitato per il Referendum per l’autonomia della macroregione meridionale. Interverranno responsabili di movimenti e associazioni meridionaliste, promotori di movimenti civici, parlamentari e consiglieri regionali, esponenti del mondo del giornalismo, della cultura e delle categorie produttive.

