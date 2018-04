Napoli: Borrelli (Verdi), restituita alla città l'area verde di piazzetta Mercadante (2)

- "Abbiamo voluto dare un esempio di quella partecipazione civile che muove lo spirito della nostra associazione – ha spiegato Benedetta Sciannimanica, socia fondatrice dell' Associazione Tu Tutte Unite – questa è solo una piccola iniziativa che, con il coinvolgimento dei bambini delle scuole della zona, mira a infondere ai ragazzi un senso civico e di appartenenza al territorio che a mio avviso si deve acquisire da piccoli anche attraverso la collaborazione con le Istituzioni e delle realtà sociali che ogni giorno si impegnano per la nostra città." "Abbiamo trovato scritte di tutti i tipi, disegni osceni che deturpavano la giostrina preesistente, un segno di totale mancanza di rispetto per la cosa pubblica da parte di giovani, cosa di cui noi tutti, per primi, dobbiamo ritenerci responsabili" ha raccontato Salvatore Iodice, patron di Riciclarte "Miniera" per il quale "il nostro dovere, da genitori, è in primis trasmettere ai nostri figli il senso civico". (segue) (Ren)