Napoli: Borrelli (Verdi), raccolti 31.000 euro per famiglia guardia giurata uccisa da baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Napoli migliore ha risposto nel migliore dei modi e sta continuando a farlo anche in questi giorni, dando una risposta esemplare alla violenza della baby gang che ha ucciso Francesco Della Corte nella stazione di Piscinola". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sottolineando che "il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, ha annunciato che, nei prossimi giorni, sarà consegnato un primo assegno da 31.000 euro alla famiglia Della Corte, anche se la raccolta fondi non si ferma ancora". "Sono soldi raccolti grazie alla sottoscrizione avviata da Regione ed Eav" ha aggiunto Borrelli per il quale "è un segnale di vicinanza che arriva a una famiglia distrutta da una tragedia immane e che dimostra il grande spirito di solidarietà che anima tanti campani visto che la somma è stata raccolta nel giro di un paio di settimane".(Ren)