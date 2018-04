Napoli: Palmieri (Trasparenza), fuori il documento del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è assolutamente giustificabile che, a dieci giorni dall'approvazione in giunta, il documento contabile relativo al previsionale 2018 non sia sia stato reso noto e trasmesso alle commissioni consiliari, né tanto meno ai revisori dei conti". Così, in una nota, il consigliere comunale a Napoli di Napoli Popolare e presidente della commissione Trasparenza Domenico Palmieri. "Sarà pur da comprendere il momento di difficoltà politica che l'amministrazione sta vivendo in questi giorni per la partita dei debiti pregressi - ha proseguito Palmieri - ma non è accettabile che un atto di così fondamentale importanza per il futuro della città, e licenziato con senso di grande abnegazione, così come annunciato dallo stesso sindaco la sera prima di Pasqua, possa trovare così tante difficoltà ad attraversare il tratto di strada che separa Palazzo San Giacomo da via Verdi". "E saranno pure ammissibili i margini di perfezionamento o correzione a cui un atto così delicato deve essere sottoposto, ma una cosa sono i tempi necessari a limare il testo, altra cosa è invece provare a individuare l'algoritmo in grado di salvare i destini dell'Ente. L'amministrazione non può più tergiversare, fuori il testo", ha concluso. (Ren)