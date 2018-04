Napoli: Borrelli (Verdi) ha fatto bene De Jesu a fare rapida indagine su agenti motociclisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti al questore De Jesu che non ha perso tempo e ha immediatamente avviato le procedure per accertare le responsabilità dei due poliziotti che hanno picchiato e umiliato un fattorino di una salumeria e ci auguriamo che si arrivi presto alla conclusione e all'adozione dei dovuti provvedimenti disciplinari che sono necessari per non far perdere la fiducia nelle forze dell'ordine che, come ha ricordato lo stesso Questore, ogni giorno rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza per i quali "la reazione dei due poliziotti è assolutamente ingiustificabile perché quando si sono accaniti contro il ragazzo avevano ormai il controllo della situazione e lo stesso ragazzo non aveva alcuna possibilità di fuga, né mostrava intenzioni di violente reazioni". (segue) (Ren)