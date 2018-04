Napoli: consigliere regionale Borrelli fa sgomberare mercatino abusivo di corso Meridionale

- "Oggi, non senza qualche difficoltà vista l'indisponibilità dei Carabinieri presenti sul posto, sono riuscito a far sgomberare il mercatino della monnezza in corso Novara, grazie all'intervento della polizia municipale, ma sono consapevole che non è stato un intervento risolutivo perché domani torneranno allo stesso posto per continuare a vendere oggetti presi dalla spazzatura, ecco perché è necessario che interventi del genere si susseguano giorno per giorno, prevedendo magari anche la presenza fissa delle forze dell'ordine in quell'area del corso". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato sulla sua pagina fb un video che racconta il tutto, compresa la richiesta di intervento non accolta dai Carabinieri presenti sul posto. "Vedere tanti Carabinieri fermi a pochi metri dal mercatino della monnezza e non intervenire è una brutta scena per i cittadini che, in questo modo, si sentono abbandonati anche se il mancato intervento sarebbe legato a disposizioni avute e alla divisione dei compiti con le altre forze dell'ordine" ha aggiunto Borrelli che, successivamente, ha chiesto e ottenuto "l'intervento della polizia municipale che era nei pressi di piazza Garibaldi ed è intervenuta allontanando i venditori improvvisati e i loro clienti".(Ren)