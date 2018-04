Napoli: 13 e 27 aprile concerti di musica classica nelle chiese della città (2)

- Il progetto "Napoli Museo Aperto 2.0", partito lo scorso anno grazie ad un finanziamento del programma europeo Garanzia Giovani, ha visto coinvolti circa 100 ragazzi compresi tra i 18 e i 29 anni impegnati nelle attività finalizzate all'accoglienza turistica e alla fruizione del sito. Il progetto si avvia ora verso una seconda fase più strutturata e duratura. In virtù degli ottimi risultati ottenuti con la prima edizione, si sta infatti provvedendo a favorire nuove forme di autoimprenditorialità prevedendo in modo sperimentale che giovani ragazzi in alcune strutture monumentali e religiose si occupino delle attività connesse alla migliore fruizione del sito, con la possibilità di svolgere attività culturali e di spettacolo e con l’impegno di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile. (Ren)