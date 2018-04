Campania: Di Scala (FI), stanziati milioni per lotta al cancro ma ancora lunghe le liste d’attesa (2)

- "Ce lo chiediamo - ha aggiunto di Scala - visto che ad un anno da tutto questo i cittadini della Campania sono ancora costretti ad aspettare almeno sei mesi per una colonscopia, come è emerso dall'ultima audizione tenuta la scorsa settimana sulle procedure di prenotazione dei malati oncologici, e che la Campania si distingue ancora per non avere un CUP regionale integrato che tenga conto delle urgenze e della localizzazione di prossimità ai pazienti delle strutture sanitarie specialistiche"."Nella prima seduta utile di Question Time - annuncia la consigliera di Forza Italia - presenterò una interrogazione ad hoc: magari sarà l'occasione capire e spiegare a chi quotidianamente combatte le patologie oncologiche, medici e pazienti, che cosa significa quanto riportato nell'allegato alla delibera 275 del maggio 2017 laddove si dice che bisognerà "favorire la riqualificazione del territorio e dell'immagine della Campania riducendo il rischio delle malattie oncologiche..."". "Lo vorremmo sapere non solo perché è ostrogoto ma soprattutto perché costa ben 20 milioni di euro di pubblico denaro", ha concluso la consigliera regionale di Forza Italia. (Ren)