Napoli: Verdi, si sensibilizzi per spingere verso la cremazione

- "Così come confermato dall'assessore Alessandra Sardu, l'associazione temporanea di imprese che si sta occupando della realizzazione del forno crematorio nel cimitero di Poggioreale potrà avviare tutte le procedure necessarie per l'emissione dei fumi e, quindi, si avvicina la data di apertura dell'impianto che permetterà ai napoletani che lo vorranno di ricorrere alla cremazione dei corpi dei loro cari defunti". Lo hanno detto i Verdi, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e i consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini, per i quali "ora, in vista dell'entrata in funzione del forno crematorio, sarebbe opportuno sensibilizzare i cittadini sulla necessità di preferire questa forma di trattamento dei defunti invece che quella che prevede sepolture e tumulazioni perché, in questo modo, si ridurranno i rischi sanitari legati alle inumazioni e i problemi relativi alla mancanza di spazi adeguati alle esigenze della popolazione".(Ren)