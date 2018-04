Napoli: al via il recupero di struttura comunale in salita Miradois (2)

- Al piano terra sono previsti, infatti, spazi condivisi per circa 110 mq, servizi igienici, una portineria e tre alloggi. Ai piani 1, 2 e 3 sette alloggi per piano. Per un totale di ventiquattro alloggi, con una superficie per appartamento compresa tra i 35 e i 47 metri quadri. I lavori saranno avviati entro il corrente anno e si concluderanno antro il 2020. "Aver trovato i finanziamenti per portare a compimento il lavoro di rifunzionalizzazione di questa importante struttura - hanno dichiarato gli assessori Gaeta e Piscopo - che potrà ospitare ventiquattro nuclei familiari è un ottimo risultato che premia gli sforzi che ogni giorno compie questa Amministrazione per garantire i servizi alla collettività. L'impegno rivolto alle fasce deboli, non solo economicamente deboli, concludono gli assessori, evidenzia la volontà della Giunta di guardare con la massima attenzione a tutti i bisogni che si manifestano, si vuole così intervenire per dare un'offerta concreta alla domanda di accoglienza residenziale per gli anziani indigenti o particolarmente sofferenti in merito alla solitudine e all'abbandono familiare ma anche assistenza sociale per le persone anziane in condizione di disagio psicologico". (Ren)