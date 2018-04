Napoli: Borrelli (Verdi), restituita alla città l'area verde di piazzetta Mercadante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa di questa mattina sembra che abbia dato i suoi frutti perché i bambini intervenuti, molti dei quali avevano collaborato anche alla riparazione delle giostrine e alla pulizia dell'area, si sono preoccupati di piantumare personalmente tre alberi e hanno garantito che torneranno ogni giorno per curarli e per controllare che i vandali non tornino. La piantumazione dei tre alberi rientra nel progetto della I municipalità "Un albero per la vita", voluto da Diana Pezza, ex consigliera di Municipalità, che era presente e ha ricordato che "il progetto mira a regalare alberi alla città e a ricordare amici e parenti che non sono più con noi o a salutare l'arrivo di una nuova vita". (Ren)