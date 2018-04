Napoli: Borrelli (Verdi), De Luca e de Magistris collaborino per evitare fallimento Universiadi

- "Non dobbiamo e non possiamo perdere l'organizzazione delle Universiadi del 2019 perché sarebbe un fallimento italiano e non solo napoletano e campano e bisogna lavorare tutti insieme per rimuovere tutti gli ostacoli". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "De Luca e de Magistris devono lavorare insieme, anche facendo pressioni sul Governo, per evitare un fallimento che sarebbe inaccettabile. E' tempo di mettere da parte i personalismi e le diatribe del passato e pensare solo ad amministrare bene". "A questo punto, oltre a ribadire la necessità che il commissario, Latella, venga in Commissione sport del Consiglio regionale, a chiarire le sue parole, chiediamo anche agli organismi sportivi di far sentire la loro voce per capire che stanno facendo per impedire che le Universiadi saltino" ha aggiunto Borrelli per il quale "a questo punto, se davvero c'è il rischio che non si facciano le Universiadi, è inutile che si spendano soldi pubblici per ospitare migliaia di persone che arriveranno tra aprile e maggio proprio in vista dell'organizzazione delle Olimpiadi degli universitari".(Ren)