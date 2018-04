Caserta: a Maddaloni l’11 aprile l’anniversario di Dolce & Salato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 11 Aprilela scuola di formazione professionaleDolce & Salatofondata e diretta dai maestri Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, festeggerà l’anniversario dei Vent’Anni di attività con un grandeevento, a cui prenderanno parte gli allievi che hanno terminato il percorso formativo ed importanti ospiti del mondo della gastronomia, scientifico, istituzionale e televisivo. L’appuntamento, dove si racconterà la storia, anni di impegno, passione e sacrifici, si terrà alle 10:30 presso l’Arena del Gusto dell’ente formativo,accreditato alla Regione Campania,che ha sede al civico n. 141 di via Forche Caudine a Maddaloni (CE). Un compleanno reso possibile grazie alla costante e continua presenza di giovani prodigiosi che scelgono la scuola maddalonese come “tessuto dalle buone trame” per cucire il proprio vestito secondo gli obiettivi prefissati. Mercoledì, alla cerimonia dei Vent’Anni della scuola Dolce & Salato, a dare il loro contributo grandi ospiti: Veronica Maya, conduttrice televisiva; Giorgio Calabrese, medico nutrizionista;Domenico Raimondo, presidente Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop; Matteo Lorito, direttore Dipartimento Agraria e Gastronomia Università Federico II° di Napoli; Alberto Ritieni,docente Facoltà di Farmacia Università Federico II° di Napoli; Annamaria Colao,ricercatrice medico Dipartimento di Medicina Università Federico II° di Napoli; Chiara Marciani, assessore Formazione e Pari Opportunità Regione Campania.A coordinare l’evento, la giornalista Manuela Piancastelli.(Ren)