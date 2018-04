Truffe: sgominata organizzazione attiva a Milano e in tutta Italia. 13 arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore della mattinata odierna - nell’ambito di un procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Milano - i Carabinieri del Nas di Milano nella provincia meneghina, di Monza Brianza, Roma, Napoli e Lucca, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari effettivi ai locali Comandi Provinciali - hanno dato esecuzione ad una misura cautelare detentiva emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di 13 soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili dei delitti di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell’Erario, truffa ad aziende farmaceutiche, autoriciclaggio, ricettazione di farmaci, somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Oltre ai tredici provvedimenti cautelari, sono in corso anche 11 perquisizioni locali nelle predette province e 37 ordini di esibizione di documentazione notificati a persone giuridiche legate a vario titolo all’organizzazione criminale individuata dai militari dell’Arma. I particolari verranno illustrati dagli inquirenti in una conferenza stampa alle 12.15 presso la Sala Stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Milano.(Ren)