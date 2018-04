Camorra: arrestate 19 persone a Maddaloni (Ce) legate al clan Belforte

- È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato sul territorio di Maddaloni in provincia di Caserta. La Squadra Mobile della Questura di Caserta sta procedendo all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di 19 persone, legate al “Clan Belforte - fazione Maddaloni”, indagate in relazione al delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso.(Ren)