Napoli: da giovedì al Teatro Elicantropo in scena "Io, Pietro Koch" di Maurizio Capuano

- Sarà in scena al Teatro Elicantropo di Napoli, da giovedì 12 aprile 2018 alle ore 21.00, in replica fino a domenica 15, lo spettacolo "Io, Pietro Koch" scritto e diretto da Maurizio Capuano, con Gennaro Ciotola, Antonio D'Alessandro, Aurelio De Matteis, Gianni Galepro, Emanuele Iovino, Antonella Liguoro, Giada Pignata, presentato da Spazio-Ztn e Naviganti Inversi. Ispirato al saggio "La banda Koch" dello scrittore Massimiliano Griner per le vicende storiche, "Io, Pietro Koch" è il racconto di una metamorfosi di un'anima nera. In una cella male illuminata, in attesa della sua esecuzione, si scorge Pietro Koch, capo della famigerata banda Koch, che imperversò tra Roma e Milano dal 1943 al 1944, e giovane capo di una squadra speciale della polizia fascista, durante l'occupazione tedesca in Italia. Beneventano, per metà tedesco, figlio di un commerciante di liquori, doveva raccogliere l'eredità del padre e vivere una vita comune, ma con l'avvento della guerra Koch, a ventisette anni, aveva già raggiunto l'apice del suo successo alle dirette dipendenze dei tedeschi. "Due cose mi hanno colpito - ha rivelato il regista - della figura di Pietro Koch. Il fatto che si sia presentato al plotone di esecuzione tranquillo, sereno, e per un ragazzo di ventisette anni questo fatto si spiega in due modi: o non ha un'anima, o ha preso coscienza di ciò che ha fatto. Il secondo è che, nell'orrore delle sue azioni, avesse subito una grande ingiustizia". (Ren)