Napoli: assessore Sardu, tra pochi mesi il forno crematorio di Poggioreale potrà entrare in funzione

- Con un'apposita disposizione dirigenziale, l'Associazione temporanea di imprese aggiudicataria della Concessione del Piano urbanistico attuativo del cimitero di Poggioreale è stata autorizzata a porre in essere tutte le misure per ottenere il permesso all'emissione dei fumi in atmosfera del forno crematorio. A darne notizia, in una nota, l'assessore alla Trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa del comune di Napoli, con delega ai cimiteri, Alessandra Sardu. "Stiamo predisponendo gli ultimi atti necessari per far entrare in funzione il crematorio di Poggioreale - ha spiegato Sardu - e tra questi rientra l'autorizzazione all'emissione dei fumi in atmosfera che da oggi, grazie alla disposizione dirigenziale, potrà essere richiesta dall'impresa aggiudicataria agli uffici competenti". "Siamo ormai in dirittura d'arrivo e ci auguriamo che in pochi mesi il crematorio potrà entrare in funzione affinché anche il comune di Napoli possa offrire questo importante servizio ai propri cittadini, finora costretti a rivolgersi altrove per questa delicata esigenza", ha concluso l'assessore. (Ren)