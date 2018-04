Napoli: Borrelli (Verdi) ha fatto bene De Jesu a fare rapida indagine su agenti motociclisti (2)

- "A chi dice che il ragazzo se l'è cercata perché aveva eluso il posto di blocco e aveva anche sbeffeggiato i due poliziotti, ricordiamo che i rappresentanti delle forze dell'ordine non sono giustizieri da far west, ma persone che devono far rispettare la legge e, quindi, non possono essere loro i primi a non rispettarla" hanno aggiunto Borrelli e Simioli sottolineando che "non è condivisibile neanche la tesi di chi dice che avevano perso la calma perché chi veste una divisa delle forze dell'ordine deve essere in grado di tenere a bada gli istinti e deve sempre ragionare sulla base della legge e non della vendetta". "Al Questore chiediamo anche di chiarire quanto riportato da La Repubblica Napoli in merito alla condanna per gli scontri del Global forum di uno dei poliziotti coinvolti nella vicenda" hanno concluso Borrelli e Simioli chiedendosi: "Se aveva già dato segnali di 'insofferenza' verso le leggi, non sarebbe stato meglio relegarlo a ruoli di ufficio se la prescrizione della condanna impediva misure più severe? Perché gli è stato permesso di continuare a lavorare in strada?" (Ren)