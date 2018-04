Caserta: il 14 aprile medici SNAMI al "Campania" di Marcianise per test e consulti gratuiti

- Il Centro commerciale in S.S. Sannitica 87 per tutta la giornata ospiterà la tappa campana della 4° edizione del Medico Amico Day con la Giornata Nazionale Niente Male promossa dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) e dalla Società Scientifica 4S, con il supporto incondizionato di Menarini, per sensibilizzare i cittadini sulla corretta valutazione del dolore. Un'equipe di medici SNAMI-4S effettuerà test e consulti gratuiti e sarà possibile ricevere anche una lettera da consegnare al proprio medico curante per una corretta rivalutazione del dolore. Sono circa 2 milioni i campani che devono fare i conti con il dolore, quattro su dieci, con punte di sei su dieci fra gli over 65. Nell'80% dei casi il dolore di intensità da moderata a grave dipende da problemi articolari o alla schiena, come un'artrosi o una lombalgia, ed è quasi sempre per questi motivi che si va dal medico di famiglia. Il problema però è tuttora sottovalutato e trattato spesso in maniera inadeguata, perché la maggioranza dei pazienti si affida al "fai da te", utilizzando antinfiammatori non steroidei in modo non corretto e confondendoli con gli analgesici in oltre gli 80% dei casi. Il risultato è che nonostante il 75% dei pazienti si curi in qualche modo, appena il 18% controlla il dolore in maniera realmente efficace. (segue) (Ren)