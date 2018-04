Campania: Beneduce (FI), urgente assicurare presidi di polizia negli ospedali contro aggressioni

- "A pochi giorni dall'approvazione in Consiglio regionale della mozione a mia iniziativa per garantire presidi di polizia negli ospedali, ieri si è consumata, al Pellegrini di Napoli, l'ennesima aggressione ai danni di medici e infermieri" – così Flora Beneduce consigliere regionale e responsabile Dipartimento sanità di Forza Italia nonché Primario degli Ospedali riuniti della penisola sorrentina. "Ribadisco ancora una volta che Il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro ha pari dignità del diritto alla salute, anzi è una condizione essenziale per consentire a medici e personale sanitario di poter svolgere la propria funzione". "La mozione, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, è un atto di indirizzo che la Giunta Regionale non può disattendere – sottolinea la consigliera". "Siamo dalla parte del personale sanitario, nessuno escluso, perché non possiamo lasciar passare atti di violenza intollerabili siano essi fisici che verbali". "Adesso tocca al commissario De Luca fornire indicazioni ai direttori generali delle asl per l'elaborazione dei piani di sicurezza assicurando, nel più breve tempo possibile, la presenza della polizia negli ospedali a difesa del personale sanitario, dei pazienti e dell'utenza".(Ren)