Napoli: Borrelli (Verdi), sparatoria lungomare è solo la punta di un iceberg

- "Finiamola col dire che i parcheggiatori abusivi sono poveracci che cercano di mettere insieme un po' di soldi da portare a casa perché se fossero brave persone non minaccerebbero automobilisti e motociclisti e non danneggerebbero auto e moto di chi non li paga". Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che sta ricevendo centinaia di segnalazioni sulla pagina facebook 'Io odio i parcheggiatori abusivi' fondata insieme al consigliere comunale Marco Gaudini e a Gianni Simioli de La radiazza. "Ormai non contiamo più il numero di segnalazioni che ci arrivano quotidianamente e il fenomeno si sta allargando sempre di più e non riguarda solo Napoli anche se nel capoluogo è molto più forte e intere zone sono nelle mani dei parcheggiatori abusivi" ha aggiunto Borrelli annunciando "l'avvio di una petizione da inviare al Governo e al Parlamento per chiedere un inasprimento delle pene per i parcheggiatori". (segue) (Ren)