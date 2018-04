Napoli: il 19 aprile la V edizione del Forum "lavoro, occupazione, imprese & libere professioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crediamo fermamente che la crescita occupazionale sia lontana e non si raggiunge per decreto, con esoneri contributivi, ma anche con altri 'additivi' quali l'incremento di consumi, esportazioni, investimenti pubblici, infrastrutture, riduzione di pressione fiscale e costo del lavoro su famiglie e imprese. E la 'battaglia' si deve svolgere in Europa, non possono imbavagliarci con il teorema del 'quel che raccogli, lo investi' è indispensabile aprire un tavolo di trattative con la Commissione Ue su questo delicato tema". Cosi' Edmondo Duraccio, presidente dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, presentando la V edizione del Forum" Lavoro, Occupazione, Imprese & Libere Professioni"che si terrà il prossimo 19 aprile alle ore 15,00, nella sala conferenze del Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, organizzato dall'ordine partenopeo in collaborazione con l'Unione Provinciale di Napoli dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro presieduta da Pasquale Assisi. (segue) (Ren)