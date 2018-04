Napoli: Forza Italia, sindaco de Magistris ritiene pedine i consiglieri comunali e metropolitani

- "Che il sindaco incapace de Magistris ritenesse i consiglieri comunali e metropolitani delle pedine da acquisire con prebende ed incarichi questo era noto: la sua traballante maggioranza in Comune è puntellata da anime in pena pronte a raccogliere briciole di sottogoverno". Lo hanno detto i consiglieri di Forza Italia della Città Metropolitana di Napoli, Felice Di Maiolo, Katia Iorio, Antonio Caiazzo, Vincenzo Carbone e Francesco Cascone. "Aspettiamo di sapere cosa pensino De Luca e i vertici del Pd che sbraitano contro De Magistris – hanno aggiunto gli esponenti di Forza Italia -, ma lasciano 'libertà di coscienza' ai loro consiglieri metropolitani". "Non ci inquieta né ci preoccupa l'azione del sindaco-dei-debiti quando ci sottrae deleghe che noi di Forza Italia: pensavamo fossero governate nell'ottica di quel patto istituzionale che abbiamo denunciato essere vuoto e privo di una reale volontà di rilancio dell'area metropolitana", spiegano i consiglieri metropolitani per i quali "strade gruviera e scuole abbandonate sono solo il segno di quale sia l'interesse di questo Sindaco per i cittadini della provincia e la motivazione che ci ha indotto ad essere critici". "Continueremo, senza timore e senza deleghe la nostra battaglia per tutelare famiglie, imprese e studenti", hanno concluso Di Maiolo, Iorio, Caiazzo, Carbone e Cascone.(Ren)