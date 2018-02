Campania: stamattina De Luca inaugura la prima comunità locale sostenibile (2)

- "Sono onorata di partecipare alla inaugurazione di questa nuova realtà sociale, di incontrare nuovamente le donne e gli uomini delle comunità di accoglienza, le operatrici e gli operatori degli Enti ausiliari che oggi ringraziano il presidente De Luca per avere in 22 giorni colmato le carenze normative di circa 22 anni", ha dichiarato la consigliera regionale del Pd Antonella Ciaramella. "Abbiamo lavorato instancabilmente per rendere possibile nei tempi promessi l’emanazione del Dca 76 del 28-12-17, risultato normativo che garantisce certezza delle regole di accreditamento, fissa il fabbisogno e adegua alla media nazionale le rette nell’accoglienza delle persone con dipendenze patologiche di tutta la Regione e che ridona dignità al lavoro di tutti gli operatori del settore", ha concluso Ciaramella. (Ren)