Napoli: investire sulla cultura per investire sui cittadini, esponenti Pd a Casa Troisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare rete tra associazioni e istituzioni per il riscatto del Vesuviano e del Sud. E' questo uno dei concetti principali emersi questa mattina nel corso della visita effettuata a San Giorgio a Cremano dal capogruppo del Partito democratico alla Camera Ettore Rosato e dal segretario regionale Pd Assunta Tartaglione. I due esponenti nazionali Pd sono giunti a San Giorgio a Cremano a sostegno di Libera D'Angelo, candidata al Senato nel Collegio Plurinominale Portici-Nola. Accompagnati dal sindaco Giorgio Zinno e dalla stessa D'Angelo, Rosato e Tartaglione hanno visitato Villa Bruno, soffermandosi sulla "Casa di Massimo Troisi". Rosato, visibilmente emozionato dai tanti cimeli, ha lasciato anche una dedica e si è poi soffermato sul valore dei centri di aggregazione come quelli creati a San Giorgio a Cremano grazie alla sinergia col mondo dell'associazionismo. Assunta Tartaglione ha lodato l'impegno e la convinzione con cui Libera D'Angelo ha affrontato questo inizio di campagna elettorale. "Partendo dal territorio stiamo costruendo qualcosa di duraturo sul piano dell'interculturalità – ha dichiarato Libera D'Angelo – San Giorgio è un ottimo esempio di come le associazioni si siano integrate con la città, diventando un punto di riferimento per l'intera comunità. E' importante perseguire politiche che vadano a migliorare le strutture esistenti per poi crearne di nuove. Investire nella cultura significa investire prima di tutto sulla qualità dei propri cittadini e sul loro futuro".(Ren)