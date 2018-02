Borrelli (Verdi): Legge editoria, finalmente risposte concrete per un settore in crisi

- "La legge regionale sull'editoria va a colmare un vuoto che durava da troppo tempo e dà risposte concrete a un mondo, quello dell'informazione, che sta attraversando un periodo di profonda crisi". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "da consigliere regionale, ma soprattutto da giornalista professionista, sono orgoglioso di aver contribuito all'approvazione della legge che porta risorse economiche importanti e garantisce la professionalità nella gestione della comunicazione, soprattutto quella istituzionale". "Ora bisognerà lavorare per rendere operativo tutto quanto indicato nella legge regionale e impegnarsi per trovare, se necessari, ulteriori fondi per dare concretezza a quanto abbiamo scritto nel testo" ha aggiunto Borrelli soddisfatto che "la legge abbia tenuto conto anche delle indicazioni arrivate dai rappresentanti dell'ordine e del sindacato dei giornalisti".(Ren)