Campania: Ronghi (Mns), sud protagonista ritorna in campo

- Domani, alle ore 15.30, presso la sala riunioni di "Eccellenze Campane", in via Benedetto Brin, a Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione di "Sud protagonista", il movimento politico territoriale che parte dalla Campania "per rappresentare le esigenze e l'orgoglio del popolo meridionale". Parteciperanno Salvatore Ronghi, presidente dell'associazione "Nuove Socialità", Giancarlo Travagin, presidente di "Alleanza Democratica", Massimo Rossi, presidente di "Città Nuove Caserta", il Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, il Sindaco di San Cipriano Picentino, Gennaro Aievoli, il presidente di "Più Sud" Vincenzo Tavoletta,le rappresentanti di "Donna e" Imma Guariniello e Maria Flocco, il fondatore del "Comitati Due Sicilie", Pasquale Pollio, il presidente di 'Nola Kest'è" Paolino Vassallo.(Ren)