Campania: Verdi, villa boss per Gomorra è conferma di pericolosi intrecci con camorristi veri

- "Le dichiarazioni di Aquino non fanno altro che confermare che ci sono pericolosi punti di contatto tra Gomorra la serie e la vera camorra e, forse, proprio per questo, la serie è così apprezzata tra i malavitosi e i suoi protagonisti diventano i miti delle baby gang". Lo hanno detto il consigliere regionale della Campania dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli, conduttore de La radiazza su Radio Marte, per i quali "sia per la serie che per il film di qualche anno fa, sono emersi intrecci pericolosi con gente che viveva e vive realmente nell'illegalità come dimostrano gli arresti di molti attori, anche di primo piano, delle due produzioni, e questa vicenda dei soldi pagati per usare la villa del boss come location". (segue) (Ren)