Campania: Verdi, villa boss per Gomorra è conferma di pericolosi intrecci con camorristi veri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo è la prova che le produzioni ispirate al libro Gomorra siano dei veri e propri reality della camorra piuttosto che fiction televisive o film", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, per i quali "visto che è già in lavorazione la quarta serie della serie, sarebbe opportuno un cambio di registro portando nella narrazione anche esempi positivi, a cominciare da forze dell'ordine e magistrati che, ogni giorno, lottano per sradicare la camorra dal nostro territorio". (Ren)