Ischia: Nappi (Fi), l'artigianato non deve morire. Il nostro impegno è preservarlo

- "Gaetano De Nigris e Nello Di Leva sono l’esempio di quanto la determinazione e il coraggio di 'ricominciare' siano fondamentali in situazioni drastiche e drammatiche come quelle che hanno vissuto i tanti terremotati di Ischia". Così Severino Nappi, responsabile Forza Italia Politiche per il Sud e candidato alla Camera dei Deputati in Campania 1 collegio 09 Ischia - Pozzuoli, ha commentato l’apertura della nuova bottega di ceramica e terracotta Keramos d’Ischia a Forio. "Hanno dato un segnale forte e chiaro: l’artigianato non deve morire", ha aggiunto Nappi. "I commercianti-artigiani - ha proseguito - devono mantenere viva la propria attività portando avanti la tradizione italiana della 'bottega' soprattutto in quei luoghi così suggestivi e caratteristici come l’Isola di Ischia. Ora il mio augurio a Gaetano e a Nello è di esaudire il proprio desiderio: riportare la propria bottega lì dov’era nata e dove poi purtroppo è stata fatalmente distrutta, a Casamicciola Terme. A noi spetta invece l’impegno per far ripartire il commercio dell’Isola valorizzando e preservando al massimo il mestiere dell’artigianato". (Ren)