Napoli: nasce nel quartiere Forcella la band musicale baby song

- La baby song domani nel quartiere Forcella, riceverà nel corso di una cerimonia venti strumenti musicali. Appuntamento alle 10.45, nello spazio comunale piazza Forcella di via Vicaria Vecchia 23. Gli strumenti musicali sono stati raccolti dai "Laboratori Musicali Annalisa Durante" in favore dei ragazzi di Forcella. I Laboratori Musicali sono promossi dall'Assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli con l'Associazione "Annalisa Durante", in partenariato con "I Ragazzi di Scampia - Aurora Musicale", "Zona International Club Napoli" e l'"Istituto Comprensivo Adelaide Ristori". Ai laboratori partecipano attualmente 60 ragazzi, di età compresa tra 7 e 16 anni, seguiti da 9 docenti professionisti che hanno aderito al progetto a titolo completamente gratuito. Gli strumenti musicali saranno donati da Vincenzo Varriale e Nicola Cavallo, organizzatori della kermesse "Baccala'Re", che nella prima edizione del maggio scorso hanno portato sul lungomare di Napoli 200 mila persone e che, in attesa della seconda edizione, stanno organizzando serate tematiche arricchite da dibattiti socioculturali e degustazioni di alta cucina in vari ristoranti napoletani destinandone il ricavato ad iniziative di beneficenza. (segue) (Ren)