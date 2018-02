Napoli: è stato ripulito murales con Troisi e Noschese a San Giorgio a Cremano

- Ad ottobre scorso, vandali avevano imbrattato con vernice spray i volti dei due artisti cari alla città vesuviana, Massimo Troisi e Alighiero Noschese, riprodotti su una parete di oltre 250 metri quadrati lungo i binari della stazione della Circumvesuviana. ''L'opera è più bella di prima ha detto - il presidente di Eav la holding regionale dei trasporti, Umberto De Gregorio -. Abbiamo recuperato la somma necessaria per il restauro con una raccolta di fondi tra i cittadini e i fornitori di Eav, e abbiamo installato un sistema di sicurezza nuovo che collega il binario alla centrale di sicurezza Cns: un poliziotto virtuale guarderà tutta la notte questo bersaglio sensibile e scattera' l'allarme ad ogni minimo movimento sospetto, in collegamento con le forze dell'ordine''. Per il presidente di Eav ''il coinvolgimento dei cittadini, facendo sentire treni e stazioni come propri, e implementazione del sistema di sicurezza sono i due strumenti per combattere la guerra contro incivilta' e vandalismo''. Venerdì 9 febbraio alle 15, al termine del restauro, prevista l'inaugurazione dell'opera alla quale parteciperanno artisti, cittadini e autorità.(Ren)