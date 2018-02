Campania: Corecom, spot contro cyberbullismo della presidenza del consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato, oggi, nell'aula del consiglio regionale, lo spot contro il bullismo e il cyberbullismo, realizzato dal Co.Re.Com. Campania in collaborazione con l'Aban Accademia delle Belle Arti di Nola "Per noi era chiaro da tempo che occorreva intervenire su fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo – ha detto il presidente del consiglio regionale della Campania, Rosa d'Amelio - ed infatti, come consiglio regionale della Campania, abbiamo approvato una legge regionale anticipando anche quella nazionale". E’ stata anche presentato il primo Report della ricerca "L'influenza dei media locali sui minori e nuovi media" svolta dal dipartimento Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli. Hanno partecipato alla conferenza stampa, insieme con il presidente D'Amelio, il presidente del Co.Re.Com. Campania, Domenico Falco, il consigliera regionale Bruna Fiola, l'assessore regionale alle politiche giovanili, Serena Angioli, la dirigente del Corecom Campania, Maria Grazia Giovenco, il capo dipartimento dell'Accademia di belle Arti di Nola, Pino Sondello e del docente del dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, Lello Savonardo. (segue) (Ren)