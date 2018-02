Campania: Corecom, spot contro cyberbullismo della presidenza del consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fortemente impegnati nella formazione delle coscienze dei giovani nella consapevolezza che la strada per la libertà passa unicamente per l'intelligenza e per la cultura – ha aggiunto D'Amelio – che ha ricordato "il valore dell'iniziativa 'Ragazzi in Aula', che, ogni anno, porta in Consiglio regionale, in quest'Aula intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista morto per la verità e per la legalità, tremila ragazzi dai quali spesso giungono proposte per iniziative di legge e per i quali dobbiamo fare sempre di più". "Chiederemo a tutte le emittenti televisive campane di trasmettere questo spot che vuole sviluppare la cultura della legalità e della prevenzione dell'odioso fenomeno del bullismo – ha detto il presidente del Corecom Falco – e puntiamo su una forte sinergia tra le Istituzioni e con la scuola che è in prima linea anche e soprattutto in questo delicato momento che vede la nostra città al cospetto del fenomeno delle baby gang e che richiede un'azione preventiva ed educativa sempre più forte". (segue) (Ren)