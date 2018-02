Campania: Corecom, spot contro cyberbullismo della presidenza del consiglio (3)

- "Oggi è una giornata importante dedicata alla lotta al bullismo e al cyberbullismo, come previsto dalla legge regionale approvata dal Consiglio – ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche giovanili, Serena Angioli – un drammatico fenomeno che ha connessioni con quello della criminalità giovanile e che presenta manifestazioni molto gravi per la sua diffusione anche attraverso la rete internet. E' fondamentale sviluppare una forte sinergia istituzionale per contrastare questi comportamenti e per favorire la coesione tra i giovani". "Sull'importante ruolo della scuola in chiave educativa e preventiva" ha insistito il consigliera Fiola per la quale "è fondamentale investire sull'opera educativa di prevenzione culturale affinché siano i giovani, innanzitutto, a sviluppare la sensibilità per il rispetto dell'altro. Occorre, inoltre, sostenere l'importante azione educativa degli insegnanti che, come dimostrano anche alcuni recenti fatti di cronaca, svolgono un ruolo sempre più in prima linea ed in trincea per fermare l'avanzata di questi comportamenti criminali che vengono alimentati da una rete internet senza regole". (segue) (Ren)