Campania: Corecom, spot contro cyberbullismo della presidenza del consiglio (4)

- Dal Report della Università Federico II è risultato, tra l'altro, che "il 24% ragazzi dichiara di avere avuto esperienze, più di bullismo che di cyberbullismo. Più in generale, quello che emerge dalla ricerca, è un ruolo debole delle istituzioni e della scuola perché "nonostante i giovani siano attenti e interagiscano con la famiglia e amici nel caso in cui si verificano casi di cyberbullismo e anche con la scuola, non c'è prevenzione. Non emerge una strategia delle istituzioni educative e culturali che possa prevenire il fenomeno in modo efficace" – ha spiegato Savonardo. "Io credo che il messaggio veicolato dallo spot sia molto particolare – ha evidenziato Sondelli - è una tipologia di pubblicità totalmente diversa da quella normale dove si presenta un prodotto, qui c'è un messaggio preciso. Ho ritenuto con i ragazzi di far sì che fosse ben chiaro il concetto – ha concluso - far capire esattamente a cosa si può andare incontro se non si capisce il problema del bullismo". (Ren)