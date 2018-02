Napoli: cittadini sorpresi dalla polizia municipale a buttare rifiuti fuori orario consentito

- Gli agenti della polizia municipale di Napoli del quartiere Vomero Arenella hanno effettuato numerosi controlli per contrastare lo sversamento di rifiuti irregolare e fuori dagli orari consentiti. Sono stati elevati 12 verbali per lo sversamento fuori orario e 2 verbali ad un noto fast food in via Merliani per il conferimento di rifiuti in plastica e vetro nei contenitori dei rifiuti indifferenziati e di due sacchi di rifiuti indifferenziati sulla pubblica via fuori dagli appositi contenitori. Sono stati, inoltre, effettuati controlli ad alcune sale giochi, in Via Diamare è stata verbalizzata la sala slot perché sorpresa in attività in orario non consentito dalla delibera comunale e ad esercitare l'attività in assenza della licenza, mentre in Via G. Palermo è stato sanzionato il titolare della tabaccheria che non aveva spento i video giochi durante l'orario di divieto.(Ren)