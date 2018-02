Campania: parte domani il tour 5 stelle rivolto alle realtà imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattina di giovedì 8 febbraio parte il tour 5 stelle rivolto alle realtà imprenditoriali legate al settore trainante dell'economia della piana del Sele, quello agricolo. I nostri candidati al parlamento incontreranno imprenditori, commercianti, artigiani e responsabili impegnati quotidianamente nella produzione delle nostre eccellenze locali. Saranno presenti il portavoce Michele Cammarano, consigliere regionale e segretario commissione agricoltura e attività produttive, la candidata alla camera dei deputati Anna Bilotti, il candidato al Senato nel collegio uninominale di Agropoli Francesco Castiello e Cosimo Adelizzi candidato alla camera dei deputati nel collegio Campania2 - Salerno. "Sarà importante – ha spiegato Adelizzi - informare i nostri interlocutori circa il programma di governo che il Movimento ha realizzato per un settore strategico come quello agricolo: 1) promozione di prezzi equi per i prodotti primari 2) piani strategici nazionali di valorizzazione dei vari settori 3) etichettatura e tutela del made in Italy rispetto alla concorrenza 4) Imu agricola e agevolazioni fiscali. Ascolteremo naturalmente anche i suggerimenti e le idee che arrivano direttamente dagli imprenditori per ampliare in futuro la nostra proposta. I nostri agricoltori, soprattutto i più piccoli, si aspettano un'attenzione che li metta al riparo dagli interessi economici e globalizzati, si aspettano un progetto attorno al quale far ruotare la nuova economia solidale che il Movimento sostiene da sempre".(Ren)