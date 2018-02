Calcio: Grassani, Younes ha firma un contratto e può incorrere in sanzioni

- Oggi, durante la trasmissione ‘Si gonfia la rete’ di Raffaele Auriemma, è intervenuto Mattia Grassani, avvocato che cura la parte legale del Calcio Napoli. Grassani ha commentato le voci di un possibile cambio di volontà del giocatore tedesco Younes, il quale doveva trasferirsi già a gennaio ma per motivi familiari ha posticipato il suo arrivo, che sembra non voler più giocare nella squadra partenopea dalla prossima stagione:” Younes? Quello che il calciatore dice non può prescindere dagli accordi formalizzati col Napoli, alla presenza di Younes. Il calciatore può sostenere che non si ripresenterà mai più a Napoli, ma il club azzurro ha sottoscritto col calciatore un accordo con decorrenza 1 luglio 2018 – ha proseguito Grassani – l’accordo regolarmente depositato presso la Lega serie A con ratifica dello stesso calciatore e quindi al di là di ciò che ha nella testa Younes, il Napoli dal 1 luglio sarà l'unico club detentore delle prestazioni del giocatore”. L’avvocato Grassani ha poi continuato parlato delle possibili sanzioni in cui può ricorrere il giocatore:” Se Younes prenderà strade diverse, si assumerà tutte le responsabilità in ambito economico e disciplinare – ha concluso Grassani - firmare per un'altra squadra è uno scenario assolutamente impercorribile, ma se dovesse accadere, il giocatore verrebbe sanzionato con squalifica e dovrebbe anche risarcire il danno al Napoli in termini economici”.(Ren)