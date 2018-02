Napoli: domani presentazione "Parlo con te", campagna per gli over 60

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani alle ore 11,15 presso l'Antisala dei Baroni, alla presenza dell'assessore Gaeta, la presentazione del progetto "Parlo con te" realizzato dall'assessorato al welfare insieme a Senior Italia. Con il coinvolgimento delle principali società medico scientifiche e con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro cuore, è stata realizzata un'indagine della popolazione ultrasessantenne in Itala per approfondirne le condizioni di salute, gli stili di vita, il rapporto con il Servizio sanitario nazionale. "Dall'indagine - ha spiegato l'assessore Gaeta- emerge uno spaccato importante sul vissuto quotidiano della popolazione senior, che evidenzia i punti di forza e di debolezza dell'offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni. Con il progetto "Parlo con te" sarà avviata una campagna di comunicazione che coinvolgerà direttamente i cittadini anziani per fornire un quadro realistico delle loro condizioni di salute e stimolarli a diventare parte attiva nel rapporto con le istituzioni".(Ren)