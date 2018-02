Bullismo: D'Angelo (Pd), aiutiamo i giovani a diventare comunità

- "Dalla strada al web c'è un solo modo di combattere il bullismo: unire i ragazzi e formare le loro coscienze". Così Libera D'Angelo, candidata al Senato nel collegio Portici-Nola per la coalizione Pd, ha commentato l'iniziativa presentata questa mattina nell'aula "Siani" del Consiglio regionale della Campania dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Nola insieme al Corecom Campania. "Sul fenomeno della devianza giovanile e del bullismo va fatta una riflessione seria. La presa di coscienza delle istituzioni - ha puntualizzato - deve essere massima: dobbiamo convogliare le energie di adolescenti e bambini in attività e iniziative che sappiano stimolarli e soprattutto allontanarli da modelli negativi e strade pericolose. Creare in loro una coscienza di gruppo è il miglior modo per porre le basi future di una comunità solidale e libera". "La collaborazione tra scuola e famiglie è indispensabile, ma le istituzioni hanno il dovere di dare strutture alle città e risorse alle associazioni per alimentare le passioni dei ragazzi spegnendo sul nascere istinti pericolosi", ha concluso D'Angelo. (Ren)