Salerno: domenica un'iniziativa della lista "Insieme" con Bonelli, Santagata e Nencini

- Domenica (11 febbraio), alle ore 11.30, presso l'Hotel Mediterranea (Via generale Clark n. 54 -Salerno), si terrà l’iniziativa della lista d’ispirazione ulivista "Insieme", che nasce dalla messa in comune di storie come quella del Partito Socialista, dei Verdi e di Area Civica. L’appuntamento salernitano è il primo dopo la presentazione alla Camera dei Deputati del programma e dei candidati di Camera e Senato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Interverranno Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi; Giulio Santagata, leader di Area Civica e coordinatore nazionale di Insieme, Riccardo Nencini, segretario nazionale Psi, ed Enzo Maraio, consigliere socialista della Regione Campania e componente del Coordinamento Nazionale d’Insieme. (Ren)