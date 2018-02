Fincantieri Castellammare: De Luca, colloquio con ad per sollecitare firma intesa

- "Oggi ho avuto un colloquio con l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono al quale ho sollecitato la firma di un protocollo che confermi l'impegno di mettere in produzione, a Castellammare, almeno due nuovi tronconi di navi da crociera, oltre alla nave LHD (Landing Helicopter Dock) già in costruzione. Inoltre, nel protocollo, dovremo confermare l'impegno per gli interventi infrastrutturali previsti nel piano dell'azienda e tutte le nuove attività di produzione necessarie a garantire un adeguato carico di lavoro per i prossimi anni". Così, in una nota, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. (Ren)