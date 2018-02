Napoli: Borrelli e Simioli, non c'è pace per Tiziana Cantone. Continua a essere offesa sui social

- "Non c'è pace per Tiziana Cantone che, nonostante il suicidio, continua a essere offesa in internet e sui social". Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza, per i quali "è assurdo che, così come denunciato dalla mamma, qualcuno abbia pensato di usare una foto della povera Tiziana per aprire un profilo su facebook, offendendone, per l'ennesima volta, la memoria". "Il profilo è stato segnalato grazie a il Mattino e ci auguriamo che venga rimosso al più presto anche se, proprio la vicenda di Tiziana Cantone, ha dimostrato quanto sia difficile far rimuovere foto e video da internet e dai social", hanno aggiunto Borrelli e Simioli, sottolineando che "è necessario pensare a leggi che vadano a regolare in qualche modo l'uso dei social che, troppo spesso, diventano una zona franca dove commettere reati distruggendo anche le vite delle persone com'è successo con Tiziana". (Ren)