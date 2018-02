Napoli: traffico carte credito nel dark web, arresti in 16 paesi

- In manette, in Italia, è finito un uomo residente nella provincia di Napoli il cui nickname era 'Dannylogort': gli uomini della sezione financial cybercrime e del compartimento della Campania della polizia postale, in collaborazione con la Homeland security investigation (Hsi), gli hanno notificato il mandato di cattura internazionale nel quale l'italiano è accusato di "aver fatto parte attivamente all'organizzazione criminale fin dal 2010". Il bilancio dell'operazione condotta dalla Homeland security investigation (Hsi) statunitense e dalla polizia italiana ha portato all'arresto di 13 persone, una delle quali, appunto, in Italia è alla individuazione di un elevata quantità di numeri di carte di credito e codici bancari sottratti a ignari cittadini e venduti nel dark web, con16 paesi coinvolti in tutto il mondo e un bottino accumulato dai membri dell'organizzazione di oltre 530 milioni di dollari. (segue) (Ren)