Napoli: Palmieri, troppe inesattezze e confusioni sulle caratterizzazioni fatte a Bagnoli

- Il consigliere del comune di Napoli e presidente della commissione Trasparenza, Domenico Palmieri, in una nota ha commentato la nuova polemica sulla caratterizzazione di Bagnoli:” Resto basito dalle dichiarazioni che ho letto dopo la sentenza di primo grado sul disastro Bagnoli – ha proseguito Palmieri - ex amministratori e politici non capendo o simulando di non capire la differenza tra bonifica e caratterizzazioni, stanno solo alzando polveroni contro l'interesse di una città che attende da oltre vent'anni una bonifica rivelatasi inefficace”. Il consigliere comunale ha poi continuato sull’argomento:” Le caratterizzazioni sono state fatte e sono state convalidate da più parti. Se si continua a fare confusione anche sulle cose certe – ha concluso Palmieri - il rischio sicuro è quello di bloccare tutto per l'ennesima volta”. (Ren)