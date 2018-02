Borrelli (Verdi): rendere svicoli gratuiti per chiusura di corso San Giovanni a Napoli

- In seguito alla chiusura di corso San Giovanni, resi necessari per il cedimento di un cunicolo sotterraneo che ha danneggiato una tubatura dell'acquedotto, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha scritto ad Autostrade meridionali per rendere gratuiti gli svincoli di Portici, San Giorgio a Cremano ed Ercolano. Borrelli, dopo essere andato a visionare lo stato dei lavori nel cantiere, ha parlato dei disagi nella viabilità:” Ho inviato una richiesta ad Autostrade meridionali per chiedere di rendere gratuiti gli svincoli di Portici, San Giorgio a Cremano ed Ercolano, le tre città che maggiormente stanno risentendo dei disagi legati alla chiusura di corso San Giovanni”. Il consigliere regionale ha poi proseguito:” La chiusura di corso San Giovanni sta creando enormi disagi alla circolazione, obbligando molti cittadini a usare l'autostrada e chi percorre la strada diverse volte al giorno si ritrova a dover sostenere una spesa sostanziosa – Borrelli ha concluso - la Napoli-Salerno, nel tratto che collega il capoluogo con i primi comuni vesuviani, dovrebbe essere gratuita sempre, ma in questi giorni è necessario uno sforzo da parte di Autostrade”. (Ren)