Napoli: domani de Magistris alla messa officiata dal cardinale Sepe

- Domani, alle ore 10.30, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris assisterà, in occasione della festa della polizia locale, alla celebrazione della Santa Messa officiata dal cardinale Crescenzio Sepe. La messa sarà celebrata nel Santuario del Volto Santo in Via Ponti Rossi, 54. A conclusione saranno attribuiti riconoscimenti agli agenti della Municipale che si sono particolarmente distinti in alcune operazioni.(Ren)